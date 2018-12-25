Путин призвал парламентариев больше внимания уделять работе в регионах

Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы обратился к парламентариям с призывом, чтобы они больше внимания уделяли работе в регионах.

— Региональная составляющая в настоящее время крайне важна. Огромные ресурсы, которые мы направляем на реализацию национальных проектов, реализовываться на самом деле будут главным образом на региональном уровне, — сказал глава государства.

При этом лидер страны призывает не забывать и про открытую и предметную работу с общественными объединениями, профсоюзами и бизнесом.

Глава государства добавил, что в 2019 году властям предстоит проработать масштабные задачи, решение которых во многих зависит от профессиональной и ответственной деятельности Госдумы и Совфеда.

— Я очень рассчитываю на продвижение нашей совместной работы дальше, — подытожил Путин.

Российский лидер также поздравил сенаторов и депутатов с наступающим Новым годом.