Преобразилась. На базе Lada Granta создали пикап

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Преобразилась. На базе Lada Granta создали пикап

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Фото: © АвтоВАЗ

Цена на новинку отечественного автопрома начинается с отметки в 648 тысяч рублей.

Российский автоконцерн "АвтоВАЗ" создал коммерческую версию новой Lada Granta, сделав из легкового автомобиля пикап. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Новинку можно приобрести в нескольких модификациях бортовой платформы, в том числе и с возможностью установки холодильного оборудования.

Любопытно, что передняя часть кузова была взята у обновлённой версии базового автомобиля. Также в автомобиле создаётся фирменный Х-стиль за счёт хромированных вставок.

Коммерческая линейка отличается полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Добавим, что цены на новинку стартуют с отметки в 648 тысяч рублей.

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