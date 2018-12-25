Новогодняя ночь по Жириновскому: квашеная капуста, футбол и никакого оливье

В преддверии новогодних праздников бессменный лидер ЛДПР желает россиянам спокойствия. И не объедаться.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поделился с Лайфом своими планами на новогоднюю ночь. По словам политика, встречать 2019-й он будет тихо, спокойно, чего и всем советует. А праздничный стол, по его мнению, должен быть скромным — хватит уже переедать.

— Никакого оливье, немножко квашеной капусты, пельмешки сибирские отварите, рыбку с картошечкой, — рекомендует депутат. — Вы же переедаете все. Это вредно.

Подкрепились? Отлично. На месте не сидим, одеваемся —и на улицу. "Новогодние огоньки" никуда от нас не денутся, убеждён политик.

— Концерт? Полчаса — и достаточно. Выйдите подышите. Новогодняя ночь пришла, полпервого. В футбол поиграйте! — рекомендует Владимир Вольфович.

Расставаться с партийными соратниками в новогодние праздники Жириновский не намерен. В программе сразу несколько совместных мероприятий, даже поход в баню и новогодний завтрак в гостинице "Москва".