Эксперты назвали десять самых популярных авто с пробегом в Москве

Общий объём рынка вторичных машин за 11 месяцев текущего года сократился на 3% в сравнении с прошлым годом.

Эксперты портала "Автостат" назвали десять самых популярных автомобилей с пробегом в Москве.

Сообщается, что общий объём рынка за 11 месяцев текущего года сократился на 3% и составил 262,3 тысячи единиц.

Лидером списка оказался Ford Focus. За указанный период его обладателями стали 8,5 тысячи человек, что на 8,5% ниже, чем в прошлом году. В тройку также вошли Hyundai Solaris (7,7 тысяч) и KIA Rio (5,7 тысячи экземпляров). Любопытно, что если седан от Hyundai также стал продаваться хуже на те же 8,5%, то вот Rio прибавила сразу 19%.

За бортом пьедестала остались Skoda Octavia (5,7 тысяч, +6%) и Toyota Camry (4,4 тысячи авто, +4%). В десятке также оказались Opel Astra, Volkswagen Polo, Mercedes E-Class, KIA Ceed и Volkswagen Passat. Любопытно, что рост продаж показал только Polo, прибавив скромный 1%.

Любопытно, что по ходу года Ford Focus был также признан самым популярным автомобилем с пробегом не только в Москве, но и в других городах-миллионниках.