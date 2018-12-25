Стало известно, кто попал в расширенный список контрсанкций против Украины

В список украинских компаний, которые подпали под контрмеры нашей страны, вошли оборонные и энергетические предприятия Незалежной. Документ размещён на сайте правительства.

В частности, под контрсанкции подпали концерн "Укроборонпром" и военное предприятие "Укрспецэкспорт". Санкции введены в отношении акционерного общества "Центрэнерго" и Государственного экспортно-импортного банка Украины.

Ограничения действуют теперь против начальника Главного разведывательного управления Минобороны Украины Василия Бурба. Кроме того, санкции наложены на мэра Одессы Геннадия Труханова, нардепа от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, первого заместителя главы МВД Украины Сергея Ярового. Кроме них в списке депутаты от Блока Петра Порошенко и партии "Самопомощь".

Как уже сообщал Лайф, список физических и юридических лиц с Украины, подпадающих под российские контрсанкции, расширен более чем на 200 лиц и организаций.