Число погибших при наезде автобуса на толпу в Китае возросло до восьми человек

Число жертв наезда вооружённого мужчины на угнанном автобусе на толпу в китайском городе Лунъянь увеличилось до восьми. Об этом сообщил CCTV со ссылкой на местные власти.

По последним данным, ещё 22 пострадавших находятся в больнице с различными травмами. Состояние одного из них оценивается врачами как тяжёлое.

Сегодня вооружённый ножом мужчина захватил рейсовый автобус в городе Лунъянь, а затем протаранил толпу людей. Злоумышленник был задержан на месте. Ранее сообщалось о пяти погибших и 21 пострадавшем.