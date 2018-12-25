Число погибших при наезде автобуса на толпу в Китае возросло до восьми человек

Число жертв наезда вооружённого мужчины на угнанном автобусе на толпу в китайском городе Лунъянь увеличилось до восьми. Об этом сообщил CCTV со ссылкой на местные власти.
По последним данным, ещё 22 пострадавших находятся в больнице с различными травмами. Состояние одного из них оценивается врачами как тяжёлое.
福建龙岩特大新闻，一罪犯挟持了公交车，车上杀了一个女的，然后一路撞，死了好多人……— 活着 (@tangyongtao1) 25 декабря 2018 г.
摘 pic.twitter.com/nwlOWngESW
Сегодня вооружённый ножом мужчина захватил рейсовый автобус в городе Лунъянь, а затем протаранил толпу людей. Злоумышленник был задержан на месте. Ранее сообщалось о пяти погибших и 21 пострадавшем.
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