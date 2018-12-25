Автоэксперт поддержал увеличение лимита скорости до 130 км/ч

По мнению Игоря Моржаретто, такое возможно только на тех дорогах, где содержатся разделительный барьер, развязки, освещение и где пешеходы не выбегают на дорогу.

Увеличение лимита скорости на некоторых российских трассах до 130 км/ч может быть хорошей мерой, однако это должны быть дороги первой категории. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

— Я думаю, это хорошо, потому что, как раз если дорога соответствует скоростным таким критериям, то есть если на ней есть разделительный барьер посередине, освещение, развязки в нескольких уровнях, барьер справа и слева, — это, как правило, дороги первой категории, где не выбегают пешеходы на дорогу. Там можно повысить скоростной режим, — отметил Моржаретто.

Он также подчеркнул, что аварийность на таких дорогах значительно ниже, нежели на обычных трассах, а аварии даже если и случаются, то в большей мере некритичные.

— Потому что лобовые столкновения за счёт разделительного барьера исключены. А это самые страшные аварии — "лобовухи", — подытожил Моржаретто.

Ранее Лайф рассказывал, что Росавтодор планирует повысить лимит максимально разрешённой скорости на некоторых федеральных трассах и автомагистралях до 110 и 130 км/ч соответственно.