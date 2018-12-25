Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле длились почти 4 часа

Сначала лидеры поговорили с участием делегаций, после чего у них состоялся рабочий обед с глазу на глаз.

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Кремле завершились спустя почти четыре часа.

Переговоры стартовали в расширенном формате с участием членов делегаций двух государств. С российской стороны в них приняли участие первый вице-премьер Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, глава МЭР Максим Орешкин, а также посол в Белоруссии Михаил Бабич. Сторону гостей помимо белорусского лидера представляли вице-премьеры Игорь Петришенко и Игорь Лященко, глава Минфина Максим Ермолович, министр иностранных дел Владимир Макей и посол в РФ Владимир Семашко.

После разговора с участием делегаций Путин пригласил своего белорусского коллегу на предновогодний рабочий обед, чтобы поговорить с глазу на глаз.

Ожидалось, что одним из основных в повестке встречи станет обсуждение нюансов, связанных с налоговым манёвром в нефтяной сфере. Кроме того, в Кремле заявили о намерении поднять вопрос периодических нарушений Белоруссией таможенного режима Союзного государства.