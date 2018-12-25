Зимнее мимими. В Москве спасли котёнка, который примёрз хвостиком к столбу

Московские спасатели вызволили из беды маленького котёнка, который примёрз хвостиком к металлическому столбу на северо-западе столицы, в районе Марфино. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
— Очевидец сообщил, что на ул. Комдива Орлова замерзает котёнок, — рассказал источник.
После этого на место отправились сотрудники МЧС, которые растопили лёд и спасли животное. Котёнка отдали заявителю.
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