Зимнее мимими. В Москве спасли котёнка, который примёрз хвостиком к столбу

Читайте также

Зимнее мимими. В Москве спасли котёнка, который примёрз хвостиком к столбу

45

Фото: ©Pixabay

Сотрудники МЧС растопили лёд и спасли животное. После этого котёнка отдали очевидцу, который и позвал спасателей.

Московские спасатели вызволили из беды маленького котёнка, который примёрз хвостиком к металлическому столбу на северо-западе столицы, в районе Марфино. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Очевидец сообщил, что на ул. Комдива Орлова замерзает котёнок, — рассказал источник.

После этого на место отправились сотрудники МЧС, которые растопили лёд и спасли животное. Котёнка отдали заявителю.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×