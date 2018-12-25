Удирал от полиции. Таксист протащил инспектора ДПС 50 метров по дороге – видео

Водитель зажал руку правоохранителя стеклоподъёмником. Пострадавший инспектор отделался ссадинами кистей и голени.

В Москве водитель такси протащил сотрудника ДПС 50 метров по проезжей части, после чего попытался скрыться. Об этом сообщает столичное СУ СК.

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника столичной полиции.



56-летний мужчина за рулем автомобиля «Мазда 6» прижал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге.



Водитель задержан. Возбуждено уг. дело. pic.twitter.com/sNlbB6jhpO — Следственный комитет (@sledcom_rf) 25 декабря 2018 г.

Сообщается, что 24 декабря полицейский подошёл к припаркованному автомобилю Mazda 6. В какой-то момент водитель сначала зажал руку сотрудника органов правопорядка стеклоподъёмником, а после этого нажал на педаль газа, тем самым потащив за собой инспектора.

Полицейский отделался ссадинами кистей и голени. После непродолжительной погони водитель был задержан. Возбуждено уголовное дело.