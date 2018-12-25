"Где купить?!" Шутливый календарь Минобороны РФ вызвал ажиотаж в Сети

Особенно комментаторы в соцсетях отметили слова про "уверенного пользователя ПК".

Календарь Минобороны РФ на 2019 год с изображениями российских военных и вооружений, которые сопровождаются армейскими шутками, вызвал ажиотаж в Сети.

Абсолютное большинство оценило тонкий юмор российского оборонного ведомства. Особенно комментаторы в соцсетях отметили шутку про "уверенного пользователя ПК".

Комментаторы отметили надпись на фото ракетного комплекса "Тополь-М", которая гласила: "Доставка грузов в любую точку", и портрет девушки, ведущей стрельбу из боевого оружия, подписанный фразой "От некоторых женщин сносит голову".

Многие захотели приобрести необычный календарь Минобороны. "Где купить?!", "Знатный троллинг", "Отличный календарь" — лишь некоторые из комментариев в соцсетях.

"Суровая российская электровафельница", "Российские подснежники", "Настройка аппаратуры перед "концертом", "Стрельба глазами — тайное оружие Кремля", "У русских асов даже "Крокодилы" летают" — ещё несколько цитат из нового календаря Минобороны, которые привели в восторг пользователей Сети.