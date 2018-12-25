Режим "чёрного неба" введён в двух городах Красноярского края

Режим "чёрного неба" — неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени введён в Красноярске и городе Назарове на западе края на три дня. Об этом говорится в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Аналогичное сообщение и предупреждение о введении НМУ первой степени опубликовано на сайте администрации города Назарова.