Режим "чёрного неба" введён в двух городах Красноярского края

Режим "чёрного неба" — неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени введён в Красноярске и городе Назарове на западе края на три дня. Об этом говорится в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Аналогичное сообщение и предупреждение о введении НМУ первой степени опубликовано на сайте администрации города Назарова.
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