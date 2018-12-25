Отец Бутиной пожаловался на 30-миллионный долг перед адвокатами

Специальный фонд Марии Бутиной для перечисления средств создан по инициативе её адвоката Роберта Дрисколла.

Текущий долг за работу адвоката для Марии Бутиной, которая обвиняется в США в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, составляет 30 млн рублей.

— Это действительно очень большой долг. Процесс политизирован, и отсюда берутся такие большие расценки, и с июля он (адвокат. — Прим. ред.) не счёл для себя возможным отказаться от неё (от ведения дела Марии. — Прим. ред.), поэтому на протяжении длительного времени практически работает без авансирования, — рассказал Бутин в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Специальный фонд Марии Бутиной создан по инициативе её адвоката Роберта Дрисколла, так как он понимает, что у девушки и её семьи нет таких средств.

— Там (в США. — Прим. ред.) тоже есть пожертвования от людей, которые с ней (с Марией. — Прим. ред.) контактировали, от простых людей — они видят всю несправедливость отношения к ней, — объяснил Валерий Бутин.

Ранее отец Бутиной рассказал, когда ждёт её освобождения.