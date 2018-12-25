Путин и Лукашенко обсудили ценообразование в области энергоресурсов

Ранее сообщалось, что переговоры глав государств в Кремле завершились спустя почти четыре часа.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили изменения в налоговом законодательстве и совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Как ранее писал Лайф, переговоры глав государств в Кремле завершились спустя почти четыре часа. Они прошли в расширенном формате.

Со стороны РФ в них приняли участие первый вице-премьер Антон Силуанов, и вице-премьер Дмитрий Козак, глава МЭР Максим Орешкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и посол в Белоруссии Михаил Бабич. Затем Путин пригласил Лукашенко на предновогодний рабочий обед, чтобы побеседовать с глазу на глаз.