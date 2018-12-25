В России увеличили ожидаемый период выплаты накопительных пенсий

Теперь он составляет 252 месяца — это средний срок жизни россиянина после того, как он вышел на пенсию.

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2019 год. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Речь идёт об увеличении так называемого срока дожития — это период времени, в течение которого вышедший на пенсию россиянин будет её получать (или средний срок жизни гражданина после того, как он стал пенсионером).

— Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета её размера, на 2019 год устанавливается продолжительностью 252 месяца, — отмечается в тексте документа.

Закон вступит в силу с 1 января.

Отметим, что с наступлением 2018 года этот период также был повышен на шесть месяцев — с 240 до 246. Как ранее пояснял Минтруд, такие расчёты необходимы для постепенного доведения этих цифр до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей.