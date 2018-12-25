Путин подписал закон о ежегодном увеличении МРОТ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в среднем по стране на 117 рублей с 2019 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон устанавливает МРОТ с 1 января следующего года в размере 11 280 рублей в месяц, то есть 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года. Отмечается, что благодаря ежегодному росту МРОТ у 3,7 миллиона работников возрастёт размер зарплаты.