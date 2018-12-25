Путин: Россияне уже в 2019 году должны почувствовать результаты от нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне уже в следующем году должны почувствовать позитивные результаты от реализации национальных проектов. Об этом глава государства сказал на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.

— Теперь крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, существенно и уверенно двигаться вперёд в достижении всех намеченных целей, чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные, позитивные результаты, — пояснил глава государства.

Лидер страны отметил, что парламентариям надо больше внимания уделять работе в регионах.