Путин: Россияне уже в 2019 году должны почувствовать результаты от нацпроектов

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Путин: Россияне уже в 2019 году должны почувствовать результаты от нацпроектов

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Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне уже в следующем году должны почувствовать позитивные результаты от реализации национальных проектов. Об этом глава государства сказал на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.

— Теперь крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, существенно и уверенно двигаться вперёд в достижении всех намеченных целей, чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные, позитивные результаты, — пояснил глава государства.

Лидер страны отметил, что парламентариям надо больше внимания уделять работе в регионах.

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