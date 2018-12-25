Путин подписал закон о любительской рыбалке

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Путин подписал закон о любительской рыбалке

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Президент России Владимир Путин во время рыбалки в Красноярском крае в июле 2013-го. 

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин утвердил закон о любительской рыбалке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нём прописано, что любительским рыболовством можно заниматься свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, кроме других случаев, отдельно предусмотренных законом.

В документе закреплена норма, согласно которой граждане смогут рыбачить сетями только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в целях удовлетворения личных потребностей. Такие сети должны будут поштучно маркироваться в территориальных управлениях Росрыболовства. Кроме того, документ запрещает оборот жаберных сетей, а также подводную охоту с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой.

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