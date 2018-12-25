Путин продлил особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму

Ожидается, что изменения помогут в завершении интеграции региона в правовую и экономическую систему России.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении упрощённой процедуры завершения оформления прав собственности на земельные участки в Крыму и Севастополе до 1 января 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, на один год продлевается время для установления особенностей регулирования градостроительных отношений на полуострове.

Авторы законопроекта ранее пояснили, что эти изменения необходимы для завершения интеграции Крыма в правовую и экономическую систему РФ. Отмечается, что на сегодняшний день только 50% жителей региона успели зарегистрировать свою недвижимость.