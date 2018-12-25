В Москве могут удвоить штраф за неоплату парковки

В Дептрансе считают, что действующий размер наказания не удерживает водителей от нарушений.

Департамент транспорта Москвы одобрил увеличение штрафа за неоплату парковки в Москве в два раза — с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя руководителя департамента Андрея Корнеева. Чиновник считает, что действующий размер наказания не удерживает водителей от совершения правонарушения.

— Мы, конечно, поддерживаем увеличение штрафа за неоплату парковок и считаем, что пять тысяч рублей в настоящее время является соразмерным наказанием, — сказал Корнеев.

Он пояснил, что на некоторых улицах столицы стоимость парковки за сутки составляет более 7 тысяч рублей. И это несоразмерно с нынешним штрафом и возможностью оставить машину на платной парковке без оплаты. Тем не менее о дифференцированном подходе к штрафам высказался депутат Владимир Платонов. Он заявил, что если есть различия по стоимости парковки, то они должны быть и по сумме штрафа.

Мосгордума внесла в столичный парламент законопроект о повышении административного штрафа за неоплату парковки в два раза, то есть до 5 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Мосгордумы.