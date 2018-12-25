Москва и Минск договорились определиться с формированием цены на газ с 2020 года

Стороны достигли сближения взаимных позиций по проблемным направлениям, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудили проблемный вопрос, касающийся цен на энергоресурсы. Об этом по результатам переговоров сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

По словам Силуанова, стороны договорились о сближении взаимных позиций по всем этим направлениям. А для поиска решений наиболее проблемных вопросов будет создана рабочая группа, проанонсировал он.

— По вопросу ценообразования на газ нужно определиться за период начиная с 2020 года и выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии, — отметил глава Минфина.

Как уже сообщал Лайф, переговоры Путина и Лукашенко в Кремле длились почти 4 часа. После разговора с участием делегаций Путин пригласил своего белорусского коллегу на предновогодний рабочий обед, чтобы поговорить с глазу на глаз.