"А как со слухом у мэра?" Кадыров поддержал жалобу юного чеченского блогера

Один из самых юных блогеров "Инстаграма" Ханзала Магомадов записал возмущённое видеообращение к местному водоканалу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видеообращение пятилетнего мальчика из Грозного, который пожаловался на плохую работу водоканала и пригрозил обратиться к лидеру республики, если проблему не решат.

— Ох ты, какой грозный чеченский блогер! Небось напугал всех своих подписчиков... Рамзан Кадыров услышал, — написал Кадыров. — А как со слухом у нашего мэра (города Грозного) Ибрагима Закриева?

Глава Чечни поинтересовался, будет ли удобнее поставить в каждую квартиру Грозного по третьему крану или всё-таки разобраться с подачей горячей и холодной воды.

Отметим, что автор возмущённого видеообращения к чеченскому водоканалу — один из самых юных блогеров "Инстаграма" Ханзала Магомадов. Мальчик был чрезвычайно возмущён тем, что предприятие плохо работает, и обещал пожаловаться на коммунальщиков лично главе республики.

— У меня из двух кранов течёт только горячая вода. Мне что, сделать третий кран, из которого будет идти нормальная? Чеченский водоканал, немедленно сделай мне, чтобы из одного крана шла тёплая вода, а из другого — холодная, иначе я всё расскажу Рамзану Кадырову, — угрожающе заявил Ханзала.