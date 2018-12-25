Россиянам обеспечат ежегодные медосмотры в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

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Россиянам обеспечат ежегодные медосмотры в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

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Фото: pixabay.com

Информировать граждан о проведении диспансеризации будут страховые представители.

Минздрав России готов обеспечить гражданам ежегодные профилактические медосмотры в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Через пять лет их будут проходить 70% населения России, что составляет около 102 миллионов человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

— Особое внимание будет уделено старшей возрастной группе россиян, — уточнили в ведомстве.

Информировать россиян о проведении диспансеризации будут страховые представители. С их помощью планируют увеличить ежегодный рост количества граждан, прошедших медосмотр, до целевых показателей.

Ранее Лайф сообщал, что все регионы России готовы к реализации нацпроекта "Здравоохранение".

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