В Совфеде предложили заносить лживых иностранных политиков в "список Браудера"

Перечень мог бы получить имя деятеля, впервые превратившего ложь в адрес России в инструмент враждебной государственной политики.

Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает полезным создать список западных политиков, которые больше всех отличились лживыми высказываниями о России. Предложение прозвучало в ходе традиционной встречи президента Владимира Путина с Федеральным собранием.

По мнению сенатора, на попытки Запада оболгать Россию и её граждан нужно реагировать не только на юридическом и моральном уровнях, но и через такие парламентские механизмы. А назвать такой перечень Косачёв предложил в честь финансиста Уильяма Браудера, который ранее был заочно арестован в Москве по делу о создании преступного сообщества.

— Реестр мог бы условно именоваться "списком Браудера", как деятеля, впервые превратившего ложь в адрес России в инструмент враждебной нам государственной политики, — пояснил он.

Напомним, Уильям Браудер с 1995 по 2007 год был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Затем выяснилось, что финансист уклонялся от уплаты налогов. Делал он это через фирмы, которые находились под управлением его фонда Hermitage Capital.