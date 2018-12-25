Путин и Лукашенко решили провести ещё одну встречу до Нового года

Отмечается, что лидеры двух стран намерены принять ряд решений, которые "не терпят отлагательств".

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко решили провести ещё одну встречу до Нового года. Как сообщает телеканал "Беларусь-1", дата будет согласована позже.

Отмечается, что лидеры двух стран намерены принять ряд решений, которые "не терпят отлагательств". Как пояснила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, в первую очередь проведение новой встречи связано с желанием Путина глубже вникнуть в суть проблем России и Белоруссии, чтобы найти пути решения.

Ранее сообщалось, что на сегодняшних переговорах в Кремле Путин и Лукашенко обсудили изменения в области налогообложения нефтегазового сектора, а также совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы.