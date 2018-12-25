При столкновении конных повозок в Баварии пострадало 20 человек

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При столкновении конных повозок в Баварии пострадало 20 человек

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Фото © Twitter/Bay. Rotes Kreuz‏ 

Состояние двоих раненых оценивается врачами как тяжёлое, одного из них пришлось экстренно доставить в больницу на вертолёте.

В Баварии, недалеко от населённого пункта Пфронтен 20 человек, в том числе дети, пострадали в результате аварии с участием двух конных повозок. Об этом сообщается в "твиттере" Красного Креста.

По информации местных СМИ, один конный фургон с людьми остановился перед железнодорожным переездом, а следовавший за ним не смог этого сделать и наехал на впереди стоящего, в результате чего перевернулся. В момент ЧП в каждой из карет находилось по десять человек, в том числе дети.

Состояние двоих пострадавших оценивается врачами как тяжёлое, один был доставлен в больницу на вертолёте. На месте работали в общей сложности 35 медиков. Полиция начала расследование по факту халатности.

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