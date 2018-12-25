Ветераны со всего мира съедутся в Петербург на 75-ю годовщину снятия блокады

90 ветеранов Великой Отечественной войны из 20 стран мира приедут в Санкт-Петербург на мероприятия, посвящённые 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Все они являлись участниками обороны Ленинграда или жителями блокадного города. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комитет по внешним связям Петербурга.
В культурную столицу приедут ветераны-соотечественники из Болгарии, Азербайджана, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, США, Таджикистана, Украины, Финляндии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдавии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии.
Ветераны будут участвовать в традиционной церемонии возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище.
Это самое большое в мире место захоронения жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тысяч жителей города, погибших от голода, бомбёжек, обстрелов, а также 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. В 1941–1944 годах здесь ежедневно хоронили до 10 тысяч человек.
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