Лавров обсудил с послом Сирии двусторонние отношения

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом двусторонние отношения на торжествах в честь назначения Александра Ефимова чрезвычайным и полномочным послом в САР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Сирии.
— На встрече обсуждались способы активизации отношений, — говорится в заявлении.
Также российский министр пожелал новому постпреду РФ в САР плодотворного сотрудничества с сирийскими властями.
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