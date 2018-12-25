Лавров обсудил с послом Сирии двусторонние отношения

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Лавров обсудил с послом Сирии двусторонние отношения

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Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом двусторонние отношения на торжествах в честь назначения Александра Ефимова чрезвычайным и полномочным послом в САР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Сирии.

— На встрече обсуждались способы активизации отношений, — говорится в заявлении.

Также российский министр пожелал новому постпреду РФ в САР плодотворного сотрудничества с сирийскими властями.

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