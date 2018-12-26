Кишечная палочка и рыба не той породы. Как обманывают производители красной икры

Оливье, шампанское и, конечно, бутерброды с красной икрой обязательно есть на каждом праздничном столе. Однако результаты проверки самого новогоднего деликатеса не оставляют поводов для веселья. Содержимое одной баночки из семи оказалось подделкой, а ещё двух — опасным для здоровья.

В лабораторию "Росконтроля" отправилась икра лососевая зернистая шести торговых марок: "Меридиан", Salmonica, ARO, "Камчатское море", "Тунгутун", "Русское море" и "Русский рыбный мир". Salmonica и "Камчатское море" при этом заявлены как икра нерки, "Русское море" — как икра кеты.

Сперва специалисты провели тест на ДНК, чтобы понять, какая на самом деле икра содержится в банках, и тут же выявили первого нарушителя. Оказалось, что в "Камчатском море" икра вовсе не нерки, а радужной форели. Возможно, не каждый человек способен по вкусу определить "видовую принадлежность" деликатеса, но такая подмена — распространённый способ нажиться на покупателях.

Специалист "Росконтроля" Елена Менячихина объясняет: нерка — дикая и редкая рыба, а форель — продукт аквакультуры. Дикая рыба ценится гораздо больше.

— Заменяя икру нерки на икру форели, производители экономят на производстве, оставляя за собой при этом право выставлять высокие цены для покупателей, ведь их продукция якобы содержит редкий и дорогой продукт, — объясняет эксперт.

Словом, неприятно, но съедобно. А вот присутствие в баночках бактерий группы кишечной палочки — это серьёзно. Так отличились уже упомянутые "Камчатском море" и Salmonica.

— Это серьёзное нарушение санитарно-противоэпидемических требований. Например, нарушение правил личной гигиены персоналом, в результате которого в продукт попадают микроорганизмы, характерные для кишечной микрофлоры человека, которые могут вызвать у потребителя такой продукции кишечную инфекцию или пищевое отравление, — информируют в "Росконтроле".

Но даже это ещё не всё. Выяснилось, что образцы "Тунгутун", ARO, "Русское море" и "Русский рыбный мир" не соответствуют заявленному в маркировке первому сорту, так как эта икра содержит жидкость, состоящую из остатков тузлука и желточной массы икринок. "Тунгутун" ко всему прочему имеет лёгкий запах и привкус прогорклости, за что и был добавлен в Список товаров с замечаниями.

В результате образцы "Меридиан", ARO, "Русское море", "Русский рыбный мир" были рекомендованы к покупке, хотя и получили незначительные замечания от экспертов. Остальные баночки отправились в мусорное ведро и чёрный список.

Ранее эксперты рассказали, как проверить качество красной икры прямо на месте. Любителям деликатесов — к прочтению обязательно.