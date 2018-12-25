Песков подтвердил договорённость Путина и Лукашенко о встрече до конца года

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести ещё одну встречу. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Лидеры договорились встретиться до конца года, — цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, 25 декабря лидеры России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. Путин и Лукашенко обсудили изменения в области налогообложения нефтегазового сектора, а также совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы. Ранее телеканал "Беларусь-1" сообщил, что президенты решили провести ещё одну встречу до Нового года.
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