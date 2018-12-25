Путин поблагодарил "Единую Россию" за ответственную позицию в Госдуме

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Путин поблагодарил "Единую Россию" за ответственную позицию в Госдуме

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Владимир Путин и Сергей Неверов. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

На встрече с лидером "Единой России" Сергеем Неверовым президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов за работу и ответственную позицию.

— На встрече с вами хотел ещё раз обратиться непосредственно к фракции "Единой России" и сказать отдельные слова благодарности за работу, — сказал президент.

Путин подчеркнул, что по ключевым направлениям фракция занимала ответственную позицию, помогала обеспечивать политическую стабильность.

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