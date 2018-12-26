Матвиенко объявила курс на законы по цифровизации экономики

Валентина Матвиенко заявила, что в весеннюю сессию Совет Федерации приложит максимум усилий, чтобы принять больше законов, необходимых для цифровизации экономики.

— В весеннюю сессию планируем активно этим заниматься. Нужно оперативно внести изменения в законодательство, чтобы создать условия для более быстрого развития цифровизации экономики. И это касается многих сфер, — цитирует ТАСС её слова со встречи президента РФ Владимира Путина с руководством обеих палат Федерального Собрания.

При этом она отметила, что сейчас законодательное обеспечение этого процесса сильно отстаёт, причём вина лежит, по мнению Матвиенко, в том числе и на законодателях. Но требовать ускорения работы надо и от правительства.

Ранее Лайф сообщал о предложении Матвиенко увеличить на всех уровнях власти количество женщин, принимающих решения.