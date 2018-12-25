В центре Казани произошла перестрелка, есть пострадавшие — видео

В центре Казани на пересечении улиц Островского и Университетской около кафе неизвестный открыл стрельбу. Как стало известно Лайфу, двое человек пострадали.

По данным очевидцев, в кафе проходил корпоратив и между коллегами и случайным посетителем вспыхнула ссора. Когда мужчины были на улице, один из них открыл огонь.

Удалось ли поймать стрелка — неизвестно, в настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, движение автомобилей на перекрёстке ограничено.