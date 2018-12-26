СМИ: Самолёты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Южного Ливана

Самолёты Вооружённых сил Израиля вторглись в воздушное пространство Южного Ливана и на малой высоте сымитировали боевые манёвры. Об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

— Самолёты ВВС Израиля сегодня с 22:00 в течение десяти минут совершали полёты на низких высотах, имитируя нанесение ударов в воздушном пространстве над Набатией и районом Туфах, — говорится в сообщении.

Ещё несколько небоевых заходов с моря на малой высоте израильские самолёты выполнили над городами Тир и Сайда. По информации агентства NNA, они использовали средства борьбы с системами ПВО.

В настоящий момент неизвестно, связано ли это сообщение с недавним заявлением сирийских СМИ об отражении ПВО республики ракетной атаки, совершённой через ливанское воздушное пространство.