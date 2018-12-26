Эдите Пьехе вручили орден "За заслуги перед Отечеством"

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Эдите Пьехе вручили орден "За заслуги перед Отечеством"

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Эдита Пьеха. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Народная артистка СССР Эдита Пьеха получила орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награду ей вручил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время новогоднего концерта певицы, сообщает ТАСС.

— Я имею поручение от президента Российской Федерации вручить вам очень важную и большую награду — орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, — сказал Беглов.

Он добавил, что президент лично позвонил ему и попросил передать Пьехе от его имени самые добрые пожелания.

— В вас живут наши ленинградские традиции: это элегантность, это благородство, это искренность и артистизм, — отметил врио губернатора.

Приняв награду, Пьеха попросила главу города поцеловать её в щёку.

— Остаётся только мечтать, чтобы Владимир Владимирович поцеловал меня в щёчку, — сказала певица, перед тем как продолжить концерт.

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