Появилось видео отражения "массированного удара" комплексами С-300

Российские зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит" в ходе учений успешно отразили "авианалёт" условного противника. Кадры тренировки подразделений зенитного ракетного полка под Екатеринбургом публикует телеканал "Звезда".
В роли условного противника выступали истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Экипажи самолётов сымитировали массированный удар ракетами, системы С-300 выполнили захват целей, а затем "уничтожили" условного врага электронными пусками.
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