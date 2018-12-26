Газманов спел в больнице для пострадавшей школьницы из Керчи

Российский певец Олег Газманов исполнил новогоднюю мечту девушки Насти Радько, раненной во время трагедии в Керчи, и спел для неё песню "Есаул" прямо в больнице. Об этом артист рассказал в "Инстаграме".

По словам Газманова, о таком подарке девушка упомянула в разговоре с сотрудниками благотворительного фонда, хотя и была уверена, что этого никогда не произойдёт. Однако музыкант с энтузиазмом откликнулся на просьбу, а руководство больницы предоставило ему зал с микрофоном.

— Я не певец, который мастер петь а капелла, но в зале находится та самая девочка, которая просила меня спеть, поэтому, Настя, я попробую, — цитируют слова Газманова "Известия".

Помимо песни в качестве новогоднего презента певец подарил девушке новенький MacBook. Приятные сувениры достались и её соседкам по палате — диски с песнями Газманова и обещание организовать бесплатный проход для них на его концерты.

Как ранее сообщал Лайф, 17 октября в Керчи 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании учебного заведения. Погибло 20 человек, более 70 получили ранения. Многих пострадавших отправили на лечение в Москву.