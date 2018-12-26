У Виталия Калоева родилась двойня

Осетинский архитектор Виталий Калоев, потерявший всю свою семью в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году, снова стал отцом — супруга родила ему двойню. Об этом сообщила в "Фейсбуке" журналистка Ксения Каспари, написавшая о Калоеве книгу.

— Виталий Калоев сегодня снова стал отцом. У него родилась двойня. Сын и дочь. Я очень-очень рада за Виталия Константиновича и его супругу Ирину, — говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля 2002 года из-за рокового стечения обстоятельств на диспетчерском пункте и невнимательности диспетчера пассажирский самолёт Ту-154М столкнулся с грузовым самолётом Boeing 757 над территорией Германии. Погиб 71 человек, в том числе 52 ребёнка. Среди жертв были жена и двое детей архитектора.

В 2004 году Калоев разыскал диспетчера, которого считал виновным в трагедии, и убил его. Суд приговорил россиянина к восьми годам заключения, но в ноябре 2007 года он был освобождён досрочно.