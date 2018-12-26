В бундестаге рассказали, к чему приведёт проект "Северный поток — 2"

Газопровод "Северный поток — 2" не приведёт к зависимости ЕС от России. Об этом в интервью Spiegel заявил член бундестага от партии "Зелёные" Юрген Триттин.

— Основной аргумент, что (страны Европы) будут зависеть от России, неверен. Газопровод приведёт к взаимозависимости, потому что связи между производителем и потребителем велики, — отметил он.

Он добавил, что производитель может быть даже более зависим, так как Европа может найти другого поставщика газа — например, из США или Катара, — а вот России в таком случае будет не так просто сменить потребителя.

"Северный поток — 2" строится от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в ЕС. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров до конца 2019 года. К настоящему времени уже уложено около 370 километров газопровода.