Me Too добралось и до Санты. В США задумались, сажать ли детей к нему на колени

В американском обществе всё сильнее разгораются споры о том, надо ли заставлять детей фотографироваться на коленях у Санта-Клауса, — на фоне шума вокруг движения против домогательств #MeToo. Об этом сообщает Fox News.

Поводом для этих размышлений стала статья The Washington Post, в которой описывается ситуация двухлетней девочки, которая плакала и не хотела фотографироваться с Сантой в торговом центре, в отличие от мамы, которая пыталась заставить её сидеть ровно.

Журналистка задаётся вопросом, какое влияние оказывает на маленьких девочек сидение на коленях у взрослого мужчины и какой посыл даётся этим девочкам для их будущего. Найти ответ она попыталась у простых людей на улице, многие из которых были удивлены вопросом, не считая, что в невинной традиции есть угроза детям.

— Для многих родителей просто поставить Санту в том же предложении, что и #MeToo — абсурдная чрезмерная реакция и попытка политизировать невинный, любимый праздничный ритуал, — написала журналистка.

Однако нашлись и другие мнения. Кто-то считает, что само сидение на коленях Санты — это большой стресс для детей, которые плачут в окружении смеющихся взрослых и не понимают, что происходит. Другим в этой традиции не нравится сама идея: надо смириться и принять неприятную ситуацию, чтобы получить за это подарок.

Впрочем, многие родители ответили, что если их ребёнок не хочет идти на колени к Санта-Клаусу, напуган или обеспокоен, то и заставлять его они не будут. В конце сообщения журналистка процитировала слова психолога о важности уроков "о согласии и нежелательном прикосновении" и добавила, что уже сейчас Сант для фото инструктируют держать руки всегда на виду. На всякий случай.