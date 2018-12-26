Депутат Рады прокомментировал попадание в санкционный список России

Депутат Верховной рады от Оппозиционного блока Александр Вилкул заявил, что "как обычного гражданина Украины" его не задевает ни политически, ни экономически попадание в расширенный санкционный список России.

— В отличие от президента (Петра Порошенко), у меня нет там (в России) ни бизнеса, ни имущества, — написал Вилкул в "Фейсбуке".

При этом депутат отметил, что его позиция как кандидата в президенты Украины (от партии "Оппозиционный блок") останется неизменной: он выступает за "мир дипломатическим путём и за проведение прямых переговоров, в том числе с Россией".

—Я за экономические отношения со всеми, с кем нам выгодно, — и с Западом, и с Востоком, — написал Вилкул. — Русский язык является родным для большей части украинцев, и я продолжу защищать их права. Я против переписывания истории. 9 Мая — это праздник всех народов бывшего СССР, победивших в Великой Отечественной войне.

Напомним, ранее список физических и юридических лиц с Украины, подпадающих под российские контрсанкции, был расширен более чем на 200 лиц и организаций.