Главком ВМФ заявил о наращивании у границ России вооружений США

Чтобы исключить любые угрозы, в важных районах будут присутствовать силы Военно-морского флота РФ, отметил Владимир Королёв.

США резко наращивают в прилегающих к России акваториях присутствие морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры. Об этом рассказал главком Военно-морского флота России Владимир Королёв.

Он также отметил "нарастание интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО" вблизи российских границ.

— Силы Военно-морского флота РФ будут присутствовать в важных районах Мирового океана в той установленной численности, которая позволяет исключить любые угрозы с морских и океанских направлений, — цитирует Королёва газета "Красная звезда".

Сейчас, по его словам, в море находится около 100 российских боевых кораблей и судов.