Минздрав хочет запретить продажу сигарет в России через 30 лет

Министерство здравоохранения России разработало новый проект антитабачной политики, в котором за ближайшие 30 лет планируется сперва снизить потребление табака до уровня 5%, а затем и вовсе вывести сигареты из легальной продажи.

— Целью новой концепции является существенное снижение распространённости потребления табака среди населения к 2050 году и последующее рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной продукции из оборота, — приводит ТАСС текст документа.

По мнению авторов инициативы, такие меры позволят снизить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с курением, от которых ежегодно в России погибает до 500 тысяч человек. При этом отмечается, что "экономические преимущества от снижения потребления табака" значительно превышают налоги с продаж такой продукции.

Ранее Лайф сообщал, что в следующем году сигареты в магазинах значительно подорожают, а дешёвых марок станет значительно меньше.