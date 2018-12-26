Полиция Таиланда по телефону вывела из леса заблудившихся российских туристов

Полицейские Таиланда спасли двух российских туристов — мужчину и женщину, которые заблудились в лесу Пханг-Нга. Об этом сообщает портал The Thaiger.

По информации журналистов, 28-летний мужчина и 29-летняя женщина были обнаружены у входа в главный водопад парка. До этого они арендовали мотоцикл на Пхукете и поехали на нём в Пханг-Нга. На обратном пути они заблудились. Не растерявшись, пара позвонила в местную полицию, но у них закончились деньги на балансе мобильного и разговор прервался.

В конечном итоге полицейские пополнили свой баланс, чтобы позвонить россиянам и предложить перейти на общение по WhatsApp. Далее, координируя свои перемещения через мессенджер, туристы добрались до выхода, где их встретили стражи порядка.