Россиянину Никулину продлили срок психиатрического обследования в США

Соединённые Штаты обвиняют его во взломе социальной сети LinkedIn, а также серверов фирм Dropbox и Formspring.

В США на 15 дней продлили срок психиатрического обследования обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина. Отчёт о его душевном состоянии должен быть представлен американскому суду до 8 февраля, сообщает газета "Известия".

— Изначально мы ожидали, что отчёт о состоянии его здоровья будет готов в конце января, но судья по просьбе руководства госпиталя продлил обследование на 15 дней, что позволяет американское законодательство. Думаю, это связано с длительными рождественскими праздниками, — рассказал адвокат россиянина Аркадий Бух.

По его словам, дальнейшая судьба Евгения будет решаться на судебном заседании 12 февраля 2019 года.

Напомним, в октябре 2016 года Евгения Никулина задержали в Чехии, а в начале 2018-го Прага выдала россиянина Соединённым Штатам, где его обвинили во взломе социальной сети LinkedIn, а также серверов фирм Dropbox и Formspring.

В октябре 2018 года было принято решение направить Никулина на обязательное психиатрическое обследование, чтобы установить степень его вменяемости. В середине декабря для этого его перевели из тюрьмы в клинику.