Пляжи и не только. Названы самые популярные страны года у российских туристов

По оценкам экспертов, в России выездной туризм на 80–85% состоит исключительно из пляжных направлений.

По итогам 2018 года самыми популярными направлениями для отдыха у россиян стали Турция, Таиланд и совсем не пляжная Германия, говорится в сообщении аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Безусловным лидером по выезду и в общем рейтинге, и в рейтинге направлений дальнего зарубежья стала Турция. По итогам года Турция примет шесть миллионов туристов из РФ, что является рекордом: по факту это будет каждая пятая поездка россиян в дальнее зарубежье, — сказано в сообщении.

Как отмечается, во многом турецкий успех связан с низкими ценами раннего бронирования. Таким образом было продано порядка 40–50% всех путёвок.

На втором месте в рейтинге расположился Таиланд, на третьем — Германия. Также в десятку вошли Италия и Испания, Кипр, Греция, ОАЭ (Дубай), Тунис, разделивший девятое место с Францией, и замыкает десятку Вьетнам.

Если же смотреть статистику путешествий россиян по территории бывшего Союза, то лидером здесь стала Грузия, следом за ней — Армения и Азербайджан. Внутри страны же лидирует Крым, поездки по Золотому кольцу и Санкт-Петербург.