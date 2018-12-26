Путин поддержал идею отменить экзамен для мигрантов с Украины и из Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею отмены экзамена по русскому языку для мигрантов с Украины и из Белоруссии. Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Свои предложения он озвучил на встрече президента с представителями Совета Федерации и Госдумы.

— Первое — это отменить экзамен на знание русского языка для наших соотечественников с Украины и из Белоруссии, упростить получение разрешения на временное проживание и вида на жительство для них максимально, — сказал Гаврилов.

Второе предложение касается упрощения получения вида на жительство и гражданства "для высокоценных кадров".

— Все, кто оканчивает наши вузы, могли бы получить вид на жительство и гражданство в перспективе, — отметил Гаврилов, добавив, что "президент поддержал эти предложения".