Это пруд или стена? Пользователи Сети сломали голову и глаза над новой иллюзией

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Это пруд или стена? Пользователи Сети сломали голову и глаза над новой иллюзией

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Фото: reddit/nguava

Фотография с видом из окна дома, размещённая пользователем nguava на портале Reddit, серьёзно озадачила других посетителей площадки. И многие уже сломали голову над новой оптической иллюзией.

The concrete wall across the street looks like a body of water from r/mildlyinteresting

При первом взгляде на изображение может показаться, что на фото запечатлено дерево, стоящее у дома на берегу пруда. Однако автор фотографии уверяет, что водоём — это на самом деле грязная бетонная стена.

В комментариях моментально началось соревнование в остроумии между теми, кто таки увидел на фото стену, и теми, кто уверен в наличии пруда.Чуть позже автор поста сам покончил со спорами, опубликовав ещё одну фотографию с другого ракурса. Всё же стена.

Wall

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