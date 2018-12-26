Авиасообщение с Камчаткой прервалось из-за обледенения ВПП

Аэропорт Петропавловска-Камчатского Елизово закрыли из-за обледенения взлётно-посадочной полосы в результате сложных погодных условий. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.

В результате самолёты из Владивостока и Москвы сели на запасном аэродроме в Хабаровске, рейс Хабаровска на Камчатку задержан. Также задерживаются рейсы местных авиалиний в Тигиль, Палану и Тиличики.

На Камчатке со вторника бушует непогода — мокрый снег, сильный ветер. Из-за этого для школьников Петропавловска-Камчатского второй день отменяют занятия.