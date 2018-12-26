В России вводится обязательная маркировка продуктов с ГМО

Начиная со среды, 26 декабря, в России и других странах ЕАЭС все продукты, содержащие в себе генно-модифицированные организмы (ГМО), должны отмечаться соответствующим знаком. Об этом говорится в техрегламенте "Пищевая продукция в части её маркировки".

Как сказано в документе, знак будет наноситься на упаковку, если содержание ГМО в продукте превышает 0,9%, что соответствует аналогичным требованиям к продукции, например, в Германии. Сама же надпись "ГМО" должна располагаться рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС и соответствовать его форме и размеру (быть читаемой и заметной. — Прим. ред.).

Однако это не означает, что уже завтра все продукты на полках магазинов будут иметь (или не иметь) соответствующие обозначения, поскольку для перехода на новые условия производителям определили срок 1,5 года. Авторы инициативы уверены, что нововведение позволит покупателям делать более осознанный выбор.